باحث: حماية الطيور من الصيد الجائر مسؤولية عالمية لاستدامة الموارد.. فيديو

قال الدكتور خالد النوبي ، الباحث في مجال هجرة الطيور ، إن الصيد ليس ممنوعا ولكن الصيد له أنواع وكميات معروفة، وهو ما يقع تحت بند استدامة الموارد الطبيعة بشكل حكيم.

وتابع الباحث خالد النوبي ، خلال مكالمة عبر زووم لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى "، أن الطيور تختلف بين بعضها في حجم التكاثر، والقدرة على التعافي، مما يتطلب من منظمات المجتمع المدني وضع قوانين للصيد.

وأشار، إلى أن هناك قوانين تطورت بشكل كبير الفترة الماضية في مصر والعالم بخصوص قواعد الصيد ، موضحا ان حماية الطيور مسؤولية عالمية.

وتابع ، أن هناك اتفاقية دولية لحماية أنواع الطيور المهاجرة، وكذلك قانون محلي تصدره وزارة البيئة سنويا.