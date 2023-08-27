بعد انضمام مصر لمنظمة بريكس.. علاء عبدالنبى يطالب بتوطين الصناعة وتكثيف الإنتاج

أشاد علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمجهودات الدولة المصرية التى نتج عنها، موافقة مجموعة بريكس التى تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، لانضمام مصر إلى هذه المجموعة.

وأكد عبد النبى فى بيان صحفى له، على ضرورة وضع خطة اقتصادية لتعظيم الإنتاج ، وتوطين الصناعات، خاصة الصناعات العسكرية والتكنولوجيا، حتى يصبح الانضمام لبريكس ذو فائدة أكبر.

وأشار نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، إلى أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة فى مجال البنية التحتية التى تساهم فى زيادة الاستثمار وتوسعة الرقعة الزراعية التى تمكن الدولة من زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات المختلفة.