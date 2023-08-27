عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد انضمام مصر لمنظمة بريكس.. علاء عبدالنبى يطالب بتوطين الصناعة وتكثيف الإنتاج

علاء عبد النبى نائب
علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية

أشاد علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بمجهودات الدولة المصرية التى نتج عنها، موافقة مجموعة بريكس التى تضم الصين وروسيا والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، لانضمام مصر إلى هذه المجموعة.

وأكد عبد النبى فى بيان صحفى له، على ضرورة وضع خطة اقتصادية لتعظيم الإنتاج ، وتوطين الصناعات، خاصة الصناعات العسكرية والتكنولوجيا، حتى يصبح الانضمام لبريكس ذو فائدة أكبر.

وأشار  نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية ، إلى أن الدولة المصرية قامت بمجهودات كبيرة فى مجال البنية التحتية التى تساهم فى زيادة الاستثمار وتوسعة الرقعة الزراعية التى تمكن الدولة من زيادة الإنتاج وتوطين الصناعات المختلفة.

الصين مجموعة بريكس روسيا البرازيل الصناعات العسكرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

ترشيحاتنا

عقوبتها تصل للفصل| لو مستجد اعرف المخالفات الممنوعة على الطلاب داخل الجامعة

مهلة نهائية وعروض خيالية| تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

المجلس العسكري بالنيجر يلمح لعواقب وخيمة حال رفض سفير فرنسا المغادرة

بينهم 14 طفلاً.. الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 398 شهيدًا فلسطينيًا

المرصد السوري: انفجار قاعدة عسكرية تركية في حلب ولا أنباء عن الضحايا

أدعو لي أرجع بالسلامة.. سلمى صباحي تخضع لعملية جراحية في المخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدل خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا.. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ