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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

اختيار شاطئ «أم السيد» ضمن أجمل 10 شواطئ بالعالم.. تفاصيل

شاطئ أم السيد
شاطئ أم السيد

تحدث محمد فاروق، الخبير السياحي، عن وصف التقرير الكندي شاطئ "رأس أم السيد" بشرم الشيخ، ضمن أفضل 10 شواطئ بالعالم.

 مصر بذلت جهدا كبيرا في تحسين البنية التحيتة

وقال فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن شاطئ أم السيد من الشواطئ المتميزة جدا، وتقام فيه رحلات الغطس يوميا، حيث يعد منطقة شاطئية مميزة، وهو يعمل طوال العام.

وأضاف أن إشادة التقرير الكندي بالشاطئ تصب في صالح مصر، وتعمل على زيادة عدد السائحين.

وأشار الخبير السياحي، إلى أن مصر بذلت جهدا كبيرا في تحسين البنية التحيتة لقطاع السياحة في مصر، حيث عملت على تطوير الشواطئ  المصرية، وتحسين الخدمات.

 

شاطىء شرم الشيخ العالم مصر أم السيد

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