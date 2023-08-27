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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخاليف: الرئيس السيسي بذل الغالي والنفيس للحفاظ على الدولة المصرية بعد 2013

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال محمد مخاليف، أمين شباب الجمهورية بـحزب المصريين الأحرار: “سندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية القادمة، وسنعمل على تجهيز الشباب لمخاطبة الشعب المصري، بضرورة الحفاظ على الإنجازات التي تحققت”.

وأضاف مخاليف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية": “تحدثنا مع المواطنين، بأن الرئيس السيسي قد بذل الغالي والنفيس، خاصة بعد عام 2013، وكيف تم إنقاذ الدولة المصرية”.

 

تسهيل الإجراءات على المواطنين

وأكد أمين شباب الجمهورية بحزب المصريين الأحرار، أن الحزب يدعو المصريين للمشاركة في دعم الرئيس السيسي، والعمل على تسهيل الإجراءات على المواطنين اثناء عملية الانتخابات الرئاسية.  

حزب المصريين الاحرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الانجازات الدولة المصرية

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