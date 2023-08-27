عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أدعو لي أرجع بالسلامة.. سلمى صباحي تخضع لعملية جراحية في المخ

سلمى صباحي
سلمى صباحي

كشفت الإعلامية والمطربة سلمى صباحي -عبر حسابها الخاص على تطبيق انستجرام- عن خضوعها لعملية جراحية في المخ. 

ونشرت سلمى صباحي، صورة لها داخل المستشفى وهي ترتدي مريلة العمليات الجراحية، قبل دخولها غرفة العمليات وطلبت الدعاء لها. 

وكتبت سلمى صباحي، في التعليق على الصورة: «دعواتكم يا طيبين انا داخله الصبح أعمل عمليه في المُخ ،، و بمشيئة الله تكون بسيطه بس عايزاكوا تدعولي إني أرجعلكم بالسلامه .. بحبكم». 
 

سلمى صباحي 

أعمال سلمى صباحي

قبل عدة سنوات، طرحت المطربة والإعلامية سلمى صباحي، أغنية جديدة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، بعنوان "أخت العريس".

ونالت الأغنية إعجاب كل متابعي سلمى على صفحات التواصل الاجتماعى، وهي من كلمات أحمد شلبي وألحان محمد خلف وتوزيع أسامه سامي.

ومن المعروف أن سلمى صباحي قدمت الأغنية بمناسبة حفل زفاف شقيقها والتى احتفلت به من حوالى أسبوع.

سلمى صباحي أعمال سلمى صباحي الإعلامية سلمى صباحى المطربة سلمى صباحي الفنانة سلمى صباحي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

لما نعوزك هنطلبك| حازم إمام يطلق رسائل نارية.. ويكشف تفاصيل أزمة ميدو والزمالك

الزيادة الجديدة للمعاشات 15% | اعرف موعد تطبيقها واستعدادات صرف شهر سبتمبر

الأهلي في ورطة| السولية مهدد بالرحيل.. شركة تسويق لـ سيد عبدالحفيظ.. وصدام مع الكابيتانو

مهيب عبد الهادي: مبروك لـ أبو صلاح.. تمت بحمد الله

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بعد ضياع صفقة الموسم.. الأهلي يتلقى صدمة جديدة من أوروبا

ترشيحاتنا

فلسطين تطالب بضغط دولي حقيقي لوقف الاستيطان الإسرائيلي وتفكيك قواعده الإرهابية

عقوبتها تصل للفصل| لو مستجد اعرف المخالفات الممنوعة على الطلاب داخل الجامعة

مهلة نهائية وعروض خيالية| تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انتقال محمد صلاح إلى اتحاد جدة

المجلس العسكري بالنيجر يلمح لعواقب وخيمة حال رفض سفير فرنسا المغادرة

بينهم 14 طفلاً.. الاحتلال الإسرائيلي يحتجز جثامين 398 شهيدًا فلسطينيًا

المرصد السوري: انفجار قاعدة عسكرية تركية في حلب ولا أنباء عن الضحايا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة مش خيال.. طبيبة تكشف عن أسرار لبن العصفور

استبدل خبز التموين بـ 10 كيلو دقيق شهريا.. الحقيقة والتفاصيل

من الكوافير.. شقيقة سارة سلامة تثير الجدل بظهورها

جمال شعبان يفجّر مفاجأة عن دواء لعلاج السكر

فيديو

وصلة رقص في حفل تكريم أوائل الثانوية العامة .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أهانوا المرأة.. إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق بسبب أغنية إنتي معفنة

تعرض لنزيف.. هل يعاني عمرو وردة من مرض خبيث؟.. فيديوجراف

خلاف ومسك يد أحد المنظمين.. حقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ