حصول معهد بحوث البترول على المركز الثاني في مسابقة MOSAIC

شهد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ود. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، صباح أمس السبت، فعاليات الحفل الذي نظمه صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ على هامش انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للجامعات؛ بمناسبة إعلان نتائج مسابقة MOSAIC لأفضل الجامعات والمراكز البحثية المصرية في الابتكار والتعاون مع الصناعة وفقًا لمعايير تُماثل معايير مؤشري الابتكار والمعرفة العالميين، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.



فاز معهد بحوث الإلكترونيات بالمركز الأول ومعهد بحوث البترول المصري بالمركز الثاني ومدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية بالمركز الثالث.

وفي بداية كلمته، هنأ الوزير جميع الفائزين في المسابقة، وأكد أن المسابقة تهدف إلى تحديد وقياس مستوى الابتكار والتعاون مع الصناعة على مستوى الجامعات والمراكز البحثية المصرية، مشيرًا إلى أن أهمية المسابقة تأتي من كونها تُسهم في تحقيق محور من أبرز محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 والذي توليه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بهدف دعم الصناعة الوطنية من خلال تحقيق الربط بين المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصناعية والإنتاجية لمواجهة التحديات التنموية في مصر.



ومن جانبه، أشار د. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، إلى أن مسابقة MOSAIC تأتي في إطار توجهات الدولة المصرية لدعم الابتكار وريادة الأعمال بجميع المؤسسات التعليمية، موضحًا أنه تم بناء أداة القياس بمسابقة MOSAIC في ضوء معايير تُماثل معايير مؤشر الابتكار العالمي، ومؤشر المعرفة العالمي، مع إضافة بعض البنود التي تتناسب واحتياجات التقييم ومتطلباته داخل المؤسسات التعليمية والبحثية بجمهورية مصر العربية، موضحًا أنه تم التوصل إلى خمسة محاور رئيسية تمثل مدخلات ومخرجات الابتكار والتعاون مع الصناعة.



حضر فعاليات الحفل د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمي، ود. محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ود. ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، ود. وليد الزواوي أمين مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، ولفيف من الوزارة ورؤساء الجامعات.

وتوجه أ.د / محمود رمزي بخالص الشكر والتهئنة لفريق العمل بمكتب التايكو، على ما بذلوه من جهد وعمل متواصل متمنياً لهم ولكل منتسبي المعهد دوام التوفيق والرقي لرفعة شأن المعهد في كافة الفعاليات والمناسبات العلمية .