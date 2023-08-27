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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تؤكد مصرع قائد فاجنر في حادث سقوط الطائرة.. تفاصيل

قائد فاجنر
قائد فاجنر

أعلنت لجنة التحقيق الروسية في حادث تحطم الطائرة التي كان يستقلها يفجيني بريجوجين، قائد مجموعة فاجنر الروسية، عن تطورات جديدة بشأن التحقيق في الحادثة التي وقعت الأربعاء شمال العاصمة موسكو.

وحسب "روسيا اليوم"، قالت لجنة التحقيق الروسية اليوم، الأحد، إنه بناءً على نتائج الفحوصات، تم تحديد هويات جميع الأشخاص العشرة الذين لقوا مصرعهم في الطائرة التي سقطت بمقاطعة تفير شمال موسكو الأربعاء الماضي.

وأكدت لجنة التحقيق الروسية، مصرع قائد مجموعة فاجنر يفجيني بريجوجين في حادث سقوط طائرته، بناءً  على نتائج الفحوصات.

جاء ذلك بعد حصول اللجنة على الصندوقين الأسودين للطائرة، وفحص العناصر والوثائق المهمة؛ لتحديد جميع ملابسات الحادث.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قدم في وقت سابق، التعازي لأهالي الضحايا وتحدث خصيصا عن يفجيني بريجوجين قائلًا إنه يعرف بريجوجين منذ بداية التسعينيات، وكان رجلا موهوبا لكنه ارتكب أخطاء، مضيفًا أن "مساهمة مقاتلي فاجنر في الحرب ضد ما وصفها بالنازية الجديدة لن تُنسى".

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