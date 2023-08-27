مدرب إنتر ميامي: لن أعتدز عن قراري بشأن ميسي

فسر الأرجنتيني تاتا مارتينو، المدير الفني لفريق إنتر ميامي، سبب جلوس النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على دكة بدلاء الفريق أمام نيويورك رد بولز، اليوم الأحد، في مسابقة الدوري الأمريكي.

وحل ميسي بديلا في الشوط الثاني وسجل الهدف الثاني في فوز فريقه بهدفين دون رد.

وقال مارتينو في تصريحات صحفية عقب اللقاء: “أتفهم رغبة المشجعين في رؤية ميسي في الملعب، هذا أمر طبيعي، لكن لا يمكن إرهاقه بدنيا”.

وأضاف:" ليس على أن أعتذر عن جلوس ميسي على مقاعد البدلاء، على الرغم من تفهم وجهة نظر المشجعين.

وافتتح دييجو جوميز التسجيل لفريق إنتر ميامي في الدقيقة 37، بينما سجل ميسي هدف إنتر ميامي الثاني والأول له في الدوري الأمريكي في الدقيقة 89.

ورفع ميسي رصيده إلى 11 هدفا في 9 مباريات مع إنتر ميامي هذا الموسم.

كان ميسي قاد إنتر ميامي مؤخرا للتتويج بكأس الدوريات للمرة الأولى في تاريخ النادي.