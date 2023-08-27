التموين توضح 5 معلومات مهمة عن المستودعات الاستراتيجية.. تعرف عليها

تحدث أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، عن تفاصيل إنشاء المستودعات الاستراتيجية للسلع الأساسية، قائلًا إن إنشاء المناطق التجارية واللوجيستية يمثل أحد مكونات البنية الأساسية للتجارة الداخلية والتي تشمل البورصات السلعية والمستودعات الاستراتيجية، لافتًا إلى أن مصر تحتاج إلى 7 مستودعات استراتيجية.



وأضاف “كمال” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن المستودعات الاستراتيجية سيتم إنشاؤها من خلال الشراكة بين وزراة التموين والقطاع الخاص، حيث تصل مساحة المستودع الاستراتيجي الواحد لـ 10 أفدنة وتكلفته حوالي مليار ونصف جنيهًا، متابعًا أن مدة تنفيذ المشروع تتراوح بين الـ 18 والـ 20 شهرا.



رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي لـ 9 أشهر



وأوضح المتحدث باسم وزارة التموين أن أهمية هذه المتستودعات تتمثل في رفع مستوى الاحتياطي الاستراتيجي من 6 أشهر لـ 9 أشهر، بجانب تقليل الحلقات الوسيطة وحلقات التداول؛ حتى تصل السلع للمستهلك بسعر مناسب.



وتابع المتحدث باسم وزارة التموين: “بنطمن الناس أن كل مايتعلق بمنظومة التموين والخبز فيه استقرار تام وهذا بفضل مجهودات الدولة”.