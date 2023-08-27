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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تقليل الفجوة الدولارية.. وزير التموين يكشف أهمية انضمام مصر إلى «البريكس»

وزير التموين
وزير التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر قامت بعمل مجهود ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، بجانب وجود اتفاقيات تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، معقبًا: “المجال بتاعنا مفتوح لو قدرنا ندعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملة المحلية”.
 

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وأضاف علي المصيلحي، خلال حواره المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، : “هنقدر نقلل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري، وبالتالي تزويد الصادرات وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في الظروف التي نعيش فيها، ستؤدي إلى انفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم”، مؤكدًا: “دخولنا في البريكس سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط التضخم”.

وزير التموين علي المصيلحي البريكس روسيا توك شو صدى البلد

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