تقليل الفجوة الدولارية.. وزير التموين يكشف أهمية انضمام مصر إلى «البريكس»

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إن مصر قامت بعمل مجهود ليس بالقليل مع روسيا والصين والهند، بجانب وجود اتفاقيات تجارية بعدم وجود جمارك مع البرازيل، معقبًا: “المجال بتاعنا مفتوح لو قدرنا ندعم البنية الأساسية اللازمة للتعامل بالعملة المحلية”.



وأضاف علي المصيلحي، خلال حواره المذاع عبر فضائية “تن”، اليوم الأحد، : “هنقدر نقلل الفجوة الدولارية الموجودة في الميزان التجاري، وبالتالي تزويد الصادرات وتقليل الاعتماد على الدولار، خاصة في الظروف التي نعيش فيها، ستؤدي إلى انفراجة جيدة ونوع من ضبط التضخم”، مؤكدًا: “دخولنا في البريكس سيكون أحد العوامل الدافعة لضبط التضخم”.