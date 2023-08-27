ما هو سبب اختيار مجموعة البريكس لـ مصر؟.. برلماني يوضح

قال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن دعوة دول مجموعة البريكس لمصر من أجل انضمامها للمجموعة دليل على قوة وكفاءة الاقتصاد المصري، متابعًا أن جزء من المنافع التي ستعود على مصر من انضمامها للمجموعة يتمثل في رفع الضغط على العملة الأجنبية.



وأضاف “نجاتي” خلال حواره ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن البريكس ستعطي للدول المشتركة بها أريحية في التعامل بالعملات المحلية، موضحًا أن البنية التحتية التي قامت مصر بإنشائها بجانب موقعها الجغرافي كونها بوابة الدخول لإفريقيا جعلها محل اختيار مجموعة البريكس لها.



وأشار عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إلى أن انضمام مصر لمجوعة البريكس سيسهاهم في دخول الكثير من الاستثمارات والتي ستوفر فرص عمل وتصدير المنتجات والتكنولوجية المصرية لهذه الدول.

