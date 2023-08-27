غادة السيد: ارتفاع نسبة الكوليسترول له مخاطر على القلب وسبب رئيسي للسمنة

أكدت دكتورة غادة السيد، إخصائية التغذية العلاجية، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول، قد تكون سببا رئيسيا لحدوث السمنة، مشيرة إلى أن ارتفاع الكوليسترول قد يصيب الأطفال مما يشكل مخاطر على القلب.

وقالت غادة السيد، خلال لقاء لها لبرنامج “طبيب البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن ارتفاع نسبة الكوليسترول قد يؤدي إلى توقف حرق الدهون في الجسم، مؤكدة أنه لا بد من العلاج، حتى تقل نسبة الكوليسترول، وإرتفاع نسبة الدهون النافعة للجسم للقضاء على الدهون الضارة.

وتابعت إخصائية التغذية العلاجية، أنه لا بد من الابتعاد عن الزيوت المهدرجة، والطعام السريع، وتناول الطعام الصحي، والغني بالفيتامينات، ويمكن أن يتم استخدام زيت الزيتون في الطعام، لما له من فوائد هامة.

تحديد ألية العلاج

وأشارت غادة السيد إلى أن ارتفاع نسبة الكوليسترول قد يكون وراثي، لذا لا بد من معرفة السبب الرئيسي لتحديد ألية العلاج.