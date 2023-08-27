عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مروري بالوادى الجديد

اسعاف
اسعاف

لقى شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو، صباح اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي الداخله.

كان قد ورد اخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد،  من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة تاكسي مع عربة كارو  بطريق "القلمون – الدهوس" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع محمد حسن أحمد محمد، 47 سنة، وإصابة كل من محمد أحمد محمود 29 سنة، جمال محمود عبد الرحمن 60 سنة بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسم.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وكيل تعليم الوادي الجديد: توزيع لوحات لغة الإشارة على جميع المدارس|فيديو

إدارة شرطة النجدة الحادث التحقيق اصابات متفرقة حادث تصادم صباح اليوم شرطة النجدة وقوع حادث تصادم وقوع حادث

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

رسميا الآن.. مفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه بعد انضمام مصر لـ بريكس

300 جنيه في ليلة واحدة.. تراجع أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

قرار قضائى عاجل بشأن منع مطربي المهرجانات من الغناء

موضوعات متعلقة

محافظ الوادي الجديد: بدء التقديم الإلكتروني والتحويل للالتحاق بالمدرسة الرسمية الدولية (Ips)

ترشيحاتنا

الصين تحدث ثورة في الحرب بقاذفها الكهرومغناطيسي.. ما هي قدراته وتحدياته؟

الفضائح تضرب الزمالك| اختفاء عقد رعاية.. وإخفاء ملفات بمئذنة مسجد النادي| ماذا يحدث بالقعلة البيضاء؟!

السعودية.. 5 تنبيهات مهمة من وزارة الحج للمعتمرين

بشروط روسيا.. مسئول أمريكي كبير يكشف عن السبيل الوحيد لإنهاء حرب أوكرانيا

أمور يجب على المرأة تجنبها في لبسها خلال فترة الحداد

المتهم بالتعدي على كلب بـ الساحل: بروضه خشيه إيذاء الماره

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عدد الفريق يتقلص| نجم ريال مدريد يغادر القلعة البيضاء.. وصفقة مبابي تفشل (تفاصيل)

سعر خرافي لـ فستان هيفاء وهبي بحفل كفر الشيخ

الصفقة تمت| موعد أول مباراة لمحمد صلاح مع اتحاد جدة.. تفاصيل

إطلالة ناعمة.. شاهد حنان مطاوع تستعرض جمالها في أحدث ظهور

فيديو

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

مفاجأة في أسعار الذهب اليوم.. وهذا ثمن عيار 21

المتحور الجديد ليس الأخير.. مستشار الرئيس يوضح طرق مواجهته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ