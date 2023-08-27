مصرع شخص وإصابة 2 فى حادث مروري بالوادى الجديد

لقى شخص مصرعه، وأُصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين سيارة ملاكي وعربة كارو، صباح اليوم الأحد، بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام وجثة المتوفي إلى مشرحة مستشفي الداخله.



كان قد ورد اخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام تبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وأخرى أجرة تاكسي مع عربة كارو بطريق "القلمون – الدهوس" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع محمد حسن أحمد محمد، 47 سنة، وإصابة كل من محمد أحمد محمود 29 سنة، جمال محمود عبد الرحمن 60 سنة بجروح وإصابات متفرقة ومتنوعة بالجسم.



انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت جثة المتوفى لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.