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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

ابتعدي عنه إذا لما تتوافر به 7 علامات

استشاري علاقات أسرية يكشف مؤشرات في شخصية الرجل تجاه خطيبته لإتمام الزواج

علامات تدل على أن
علامات تدل على أن خطيبك مش بتاع جواز

يجب على كل فتاة أن تتخلص من  حيرتها  وتعرف ما إذا كان خطيبها ينوي الزواج منها ومشاعره صادقة تجاهها ويرغب بالزواج منها لتكون شريكة حياته، أم أنه شخص مخادع  من الذين يتخذون الزواج وسيلة للتسلية ، نقدم مجموعة من العلامات التي يمكنك ملاحظتها على الرجل والتي تؤكد صدق نيته بالزواج منك وتشير انه سيتزوجك ام انه " مش بتاع زواج "، وفقا لما اكده الدكتور احمد علام استشاري العلاقات الاسرية في تصريحات خاصة لصدى البلد ..

 

أكد الدكتور أحمد علام  أن هناك بعض  العلامات المؤكدة التي تدل أن الرجل ذو نية صادقة تجاه شريكته التي  يواعدها بالزواج منها :
١- أنه لا يرى في العالم سواها، ولا يربطه أي علاقات أخرى مع النساء، ولا يتحدث معك عن أي امرأة أخرى.
٢- الرجل صادق النية لا يماطل في مقابلة ولي أمر حبيبته، ولا يفتعل اي حجج تقف عقبة في طريق الزواج، بل انه يسعى ويبذل قصارى جهده للارتباط بك ويتقدم اليك بصورة رسمية.
٣- اذا كان يتفاخر بقصة حبكما ويتحدث دائما لأهله وأصدقائه عن مدى دعمك ومساندتك له، فهناك احتمالية كبيرة أن يكون لكِ مكانا في مستقبله.
٤- الرجل الذي يعمل بجد واجتهاد في مجال عمله ولا يتعلل بالظروف ويتحجج بالمواقف، ولديه من الطموح والنجاح الكثير يكون من الرجال الصادقين النية بالزواج، لأنه يعجل كثيرًا من الوصول إلى الزواج والاستعداد والتجهيز له، ويقوم بتدخر الأموال لبناء حياته الزوجية وتكوين أسرة.
٥- التخطيط للمستقبل من اكثر الإشارات التي تؤكد أن هذا الرجل سيرتبط بك رسميا هي أن يتحدث معك عن المستقبل بصيغة “نحن” وليس “أنا”.
٦- الرجل الذي يتحدث عن نفسه مع امرأته التي يواعدها بالحب والزواج فهو رجل صادق النية بالارتباط الرسمي بها، لأنه بذلك يحرص على معرفة شريكته المستقبلية عن كل تفاصيل حياته وعن طباعه الشخصية، وبذلك فهو يمهد لتكوين حياة أسرية سعيدة ومستقرة في المستقبل.
٧- من المعروف أنه من علامات حب الرجل للمرأة هي أنه يشعر بالغيرة والخوف عليها، فإذا لاحظت غيرة حبيبك عليك فاعلمي بأنه صادق النية بالزواج منك، لأن الرجل يغار بشدة على زوجته المستقبلية، ويخشى ويخاف عليها من التعرض لأي من المواقف السلبية التي تتسبب في أذيتها.

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