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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

هبوط الدينار الكويتي ..أسعار العملات العربية في مصر بختام تعاملات اليوم

أسعار العملات العربية
أسعار العملات العربية في مصر

شهدت أسعار العملات العربية،تباينا فى بنوك مصر والأهلى البنك المركزي حيث انخفض الدينار الكويتي بقيمة 20 قرش، واستقر الريال و الدرهم علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي.

ويرصد موقع صدى البلد حركة بيع و شراء العملات العربية مقابل الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 27 أغسطس 2023 وفقا لاخر تحديثات البنك المركزي و الأهلي ومصر مقارنة ببداية تعاملات الأسبوع الماضي.


أسعار العملات العربية


الدينار الكويتي يسجل 100.02جنيه

انخفض سعر صرف الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا أمام الجنيه المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد ليسجل 99.03جنيه للشراء و100.02جنيه للبيع  مقابل 100.22 جنيه للبيع الأحد الماضي بداية تعاملات الأسبوع بتراجع 20 قرش .

بلغ سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

واستقر سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك الأهلي 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

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أسعار الريال السعودي رسميا في مصر

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تعرف على أسعار العملات الأجنبية والدولار في تعاملات اليوم


أسعار العملات العربية فى بنك مصر


وسجلت العملات العربية اليوم الأحد فى بنك مصر :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى أعلى العملات العربية سعرا  حوالي 99.71جنيه للشراء و 100.02جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى  خلال تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى بنك مصر نحو  8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع .

أسعار العملات العربية فى البنك المركزي


وسجلت العملات العربية  اليوم الأحد فى البنك المركزي وفقا لاخر تحديث :بلغ سعر صرف الدينار الكويتى مقابل الجنيه المصرى نحو 100.04جنيه للشراء و 100.48 جنيه للبيع مقارنة 100.59جنيه للبيع الأحد المتضي بإنخفاض 11 قرش .


سعر الريال السعودي

واستقر سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.21جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصرى ختام تعاملات الأحد فى البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42جنيه للبيع .


العملات العربية الأعلى عالميا

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لأخر حسب آلية العرض و الطلب ،ويعد الدينار الكويتى أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الاخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية الريال السعودى الجنيه المصري الدينار الكويتي اليوم الأحد

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