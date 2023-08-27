مفاجأة .. بولندا والمجر تستعدان للاستيلاء على جزء من أراضي أوكرانيا

قال ضابط المخابرات الأمريكي المتقاعد، سكوت ريتر، اليوم الأحد، إن أوكرانيا قد تفقد معظم أراضيها نتيجة لتدخل بولندا والمجر.

وأضاف ريتر، أن “لا شيء يمنع المجر من الاستيلاء على ترانسكارباثيا، وبولندا من التدخل في منطقة فولين”، مشيرا إلى أنه بسبب تصرفات الدول المجاورة، قد تعاني كييف من خسائر إقليمية فادحة.

وأوضح أن “أوكرانيا لن تكون قادرة على السيطرة على المدن الساحلية، بما في ذلك نيكولاييف وأوديسا، إذا لم تذهب إلى تسوية سلمية للنزاع في أقرب وقت ممكن”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال ريتر، إن أوكرانيا قد تفقد السيطرة على كوبيانسك بسبب عدم قدرة قوات الجيش على ردع الهجوم الروسي.

وأضاف ريتر، أن "الجيش الأوكراني لم يعد قادرا على القيام بعمليات هجومية ولا يستطيع الحفاظ على الخط بالقرب من كوبيانسك".

وأوضح أن الجيش الأوكراني يتكبد خسائر فادحة في صفوف أفرادها، ولن تتمكن إمدادات الناتو الجديدة من تغيير الوضع في ساحة المعركة.