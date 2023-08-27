بإجمالي 5684 متقدما.. الجامع الأزهر: الثلاثاء.. انطلاق اختبارات مسابقة بنك فيصل لحفظ القرآن الكريم

تنطلق فعاليات الموسم الثاني لمسابقة بنك فيصل الإسلامي لحفظ القرآن الكريم برعاية الأزهر الشريف بعد غد /الثلاثاء/ حيث تتوجه لجان الاختبار إلى الإسكندرية كمحطة أولى، ومن ثم تواصل فعالياتها بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الجامع الأزهر - في بيان اليوم- أن لجان الاختبار تتشكل من عدد من أعضاء لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب عدد من باحثي الجامع الأزهر برئاسة الشيخ حسن عبد النبي عراقي وكيل لجنة مراجعة المصحف الشريف، وإشراف الشيخ إبراهيم السيد مدير شئون الأروقة بالجامع الأزهر، وأحمد علي همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.

وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، إن الموسم الثاني من المسابقة التي ينظمها الأزهر الشريف بالتعاون مع بنك فيصل الإسلامي، تتخطى جوائزه المليون ونصف المليون جنيه، وقد وصل عدد المتقدمين للمسابقة 5684 متقدما، موزعين على 165 لجنة بأربعة مقرات على مستوى الجمهورية تيسيرا على المتسابقين.

وفي تصريح سابق قال هاني عودة عواد مدير عام الجامع الأزهر أن المسابقة مدتها 15 يوما، موضحا أن اختبارات القرآن الكريم تتم بتقنية الاختبار المميكن الذي يتم تسجيله بالصوت والصورة؛ ضمانًا للشفافية، والعدالة في توزيع الأسئلة، وتحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الممتحَنين.

وفي منشور سابق أعلن الجامع الأزهر على صفحته الرسمية على فيسبوك في مطلع الشهر الجاري عن رابط التقدم للمسابقة، وعلى أولياء أمور المتقدمين الراغبين في معرفة موعد ومكان اختبار أبنائهم الدخول على بوابة الأزهر الشريف https://service.azhar.eg/Services/result.html?fid=255.

ويأتي ذلك برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وباعتماد من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري، وبمتابعة من الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر.