تباين أداء أسواق المال العربية| بورصتا مصر والسعودية ترتفعان.. والعمانية والكويتية تتراجعان

حركة أسواق المال العربية بنهاية تعاملات اليوم الأحد

بورصة مصر تربح 17 مليار جنيه في الختام

3.8 مليار ريال قيمة تداولات سوق الأسهم السعودية

بورصة قطر تكتسي بالأخضر

تباين أداء أسواق المال العربية خلال ختام تعاملات اليوم الأحد مستهل الأسبوع وقادت البورصة المصرية والسعودية ارتفاعات البورصات العربية وشهدت بورصات الكويت ومسقط تراجعا.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية خلال تعاملات اليوم الأحد مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي و أبوظبي إجازة أسبوعية اليوم ، علي أن تستأنفا تداولاتهما غدا الاثنين.

البورصة تربح 17 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأحد

اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم الأحد، أول الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 17 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.256 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 18516 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 22420 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 7750 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 3741 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 5505 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا

أنهى سوق الأسهم السعودية "تداول"، جلسة اليوم الأحد على ارتفاع، ليواصل ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات القيادية ، وتراجع بحركة التداولات.

وارتفع المؤشر العام للسوق "تاسي" بنسبة 0.57% بمكاسب بلغت 8.36 نقطة، ارتفع بها إلى مستوى 11,483.46 نقطة.

وتراجعت قيمة التداول إلى 3.85 مليار ريال مقابل 5.03 مليار ريال، كما تراجعت أحجام التداول إلى 163.65 مليون سهم مقابل 227.28 مليون سهم بنهاية جلسة الأحد.

وجاء إغلاق معظم القطاعات مرتفعاً، حيث صعد أداء 17 قطاعاً، أبرزهم قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنحو 0.86%، كما ارتفع أداء قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.56%، وسجل قطاع البنوك ارتفاعاً بنسبة 0.45%، كما ارتفع أداء قطاع الطاقة بنسبة 0.43%.

وشهدت 4 قطاعات فقط أداءً سلبياً، وتصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 0.81%، وأغلق قطاع الأدوية متراجعاً بنحو 0.66%.

وشملت المكاسب 143 أسهم، بصدارة سهم "تكوين " المرتفع بنسبة 9.89%، وجاء إغلاق 72 سهماً باللون الأحمر، تصدرها "الزامل للصناعة" بعد تراجعه 3.60%.

وتصدر سهم "أرامكو السعودية" نشاط الأسهم من حيث القيمة بـ 653.495 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "شمس"، بتداولات بلغت 19.97 مليون سهم.

وعلى صعيد أداء السوق الموازي، أغلق مؤشر (نمو حد أعلى) مرتفعاً 1.54%، بما يعادل 363.64 نقطة؛ صعدت به إلى مستوى 24,009.99 نقطة.

وتصدر سهم "الرعاية المستقبلية" المكاسب بعد أن قفز 18.09%، وكانت أعلى الخسائر لسهم "إنماء الروابي" الذي سجل تراجعاً نسبته 9.88%.

بورصة قطر تغلق على ارتفاع

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملاته على ارتفاع، بواقع 21.80 نقطة، أي بنسبة بلغت 0.21 %، ليغلق عند مستوى 10386.51 نقطة.

وجرى خلال الجلسة ، تداول 136 مليوناً و990 ألفاً و21 سهماً، بقيمة 294 مليوناً و362 ألفاً و109.038 ريالات، نتيجة تنفيذ 10724 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت خلال الجلسة أسهم 25 شركة، بينما انخفضت أسعار 18 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

البورصة الأردنية تغلق علي ارتفاع اليوم

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.13%، لتصل عند مستوى 2390.71 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.1 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2279 صفقة

تباين مؤشرا البحرين بختام اليوم

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,953.36 نقطة بارتفاع قدره 1.03 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 748.98 نقطة بانخفاض قدره 0.72 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و368 ألفًا و645 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 545 ألفًا و445 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 53 صفقة.

مؤشر بورصة مسقط يتراجع

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30" اليوم، عند مستوى 4772.13 نقطة منخفضًا بـ 3.8 نقاط، وبنسبة 0.08 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4775.96 نقطة.

وبلغت قيمة التداول مليونين و662 ألفًا و92 ريالًا عُمانيًّا منخفضة بنسبة 19.4 بالمئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 3 ملايين و301 ألفًا و668 ريالًا عُمانيًّا.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم, على انخفاض مؤشرها العام بـ 8.4 نقاط لينهي تداولاته عند مستوى 7043.36 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.12 %، وذلك من خلال تداول 93.2 مليون سهم عبر 5647 صفقة نقدية بقيمة 19.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس 5.3 نقاط ليسجل 5669.19 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.09%، جراء تداول 38 مليون سهم عبر 2201 صفقة نقدية بقيمة 5.18 ملايين دينار كويتي.

كما انخفض مؤشر السوق الأول 9.8 نقاط ليغلق عند مستوى 7755.67 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13 % من خلال تداول 55.2 مليون سهم, نُفذت خلال 3446 صفقة بقيمة 14 مليون ديناركويتي.