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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تعرف على موعد عرض الحلقات المقبلة من مسلسل السفاح

السفاح
السفاح

حقق مسلسل السفاح للنجم أحمد فهمي ، نجاحا كبيرا بعد عرضه على منصه شاهد الاسبوع الماضي .


موعد عرض السفاح


ويذاع يوم الجمعة المقبل حلقتين من المسلسل والذي سيذاع كل اسبوع حلقتين يوم الجمعة فقط.


علق الفنان صلاح عبد الله، على نجاح أول حلقتين من مسلسله الجديد “سفاح الجيزة” والذى يشارك فى بطولته بجانب الفنان أحمد فهمي.

ونشر صلاح عبد الله صورة لأحمد فهمي وهو يقبل يديه فى إحدى المناسبات وعلق عليها قائلا: “السفاح بعد ما باس إيدي كلبشها ودبسني وسجني بس مش هسيبه وهنتقم منك يا فهمي”.

 

أحمد فهمي يتحدث عن سفاح الجيزة
أكد الفنان أحمد فهمي، أنه سعيد بتجربة مسلسل السفاح.

 

وأضاف فهمي في تصريح خاص لصدى البلد أنه تحمس لتجربة السفاح لكونها شخصية جديدة لم يقدمها على الشاشة من قبل، مشيرا أن الشخصية تطلبت الكثير من التحضيرات قبل بدء التصوير وأيضا بروفات مكثفة قبل كل مشهد.

 

وتابع فهمي أن تصوير مسلسل السفاح على الرغم من كونه مكون من 8 حلقات إلا أنه أستغرق تصويره ما يقرب من 50 يوما وهو رقم كبيرا جدا بالنسبة لمسلسل 8 حلقات فقط.

وأرجع فهمي استغراق كل هذا التوقيت بسبب صعوبة المشاهد التى كان يصورها فى هذا المسلسل.

 

 

 

برومو السفاح 
 

وطرحت منصة شاهد البرومو الرسمي لمسلسل السفاح للفنان أحمد فهمي استعداد لعرضه 25 أغسطس الجاري. وبدأت شاهد الترويج للمسلسل من خلال صفحتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام بطرح البرومو الرسمي للمسلسل والبوستر الدعائى له وعلقت عليه قائلة: الإعلان الرسمي المنتظر لمسلسل #سفاح_الجيزه من أعمال شاهد الأصلية 25 أغسطس.

 

أحمد فهمي ومسلسل السفاح 
 

وتدور فكرة المسلسل حول  مجموعة من الجرائم يقوم بها شخص يطلق عليه لقب سفاح الجيزة، وكل حلقة يقوم بعمل جريمة مختلفة وتقوم رجال الشرطة بالبحث عن الجاني.

السفاح مسلسل السفاح احمد فهمي موعد عرض السفاح

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