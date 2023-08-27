فوائد خارقة لتناول حبوب الكزبرة | تعرف عليها

قدم الدكتور أحمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، فوائد الكزبرة.



من أهم فوائد الكزبرة الناشفة للسكر أنها تساعد في خفض مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري، وذلك لاحتوائها على موادكيميائية تحفز الأنزيمات التي تعمل على امتصاص السكر في الجسم، إضافة إلى امتصاص السكر في الدم، تساعد الكزبرة الناشفة في رفع مستويات الأنسولين في الدم، وتحفيز إفرازه لدى مرضى السكريمن النوع الثاني

مع الحمية الغذائية والرياضة

ضغط الدم

تساعد الكزبرة الناشفة مرضى الضغط بشكل كبير في خفض ضغط الدم، من خلال تعزيز تفاعل أيونات الكالسيوم والأستيل كولين ( Acetylcholine)، الذي يعمل كناقل عصبي في الجهاز العصبي المحيطي والمركزي على إرخاء توتر الأوعية الدموية.

وبالتالي تقليل فرص الإصابة بالعديد من أمراض القلب والأوعية الدموية، كما تساعد في الوقاية من التهابات المسالك البولية وعلاجها، وذلك لخواصها المضادة للبكتيريا والفطريات



تساعد على إدرار البول، وبالتالي تساعد على تنقية الكلى من الشوائب والسموم. وخفض ضغط الدم.

تقليل عوامل خطر أمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع السكر.

خفض مستويات الكوليسترول الضار.

رفع مستويات الكوليسترول النافع.

تقليل مستوى ترسب الكوليسترول الضار على طول الجدران الداخلية للشرايين والأوردة

تساعد الكزبرة الناشفة المعدة في عدة أمور، منها:

تسريع وتحسين عملية الهضم.

علاج عسر الهضم.

تخفيف آلام البطن والانتفاخ المصاحب لمتلازمة القولون العصبي

علاج الإسهال.

علاج الإمساك.

علاج القيء والغثيان.

علاج قرحة المعدة.