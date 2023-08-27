عبد اللطيف درويش: النزاعات والحروب جعلت المشهد الاقتصادي العالمي ضبابيا

قال الدكتور عبد اللطيف درويش، الخبير الاقتصادى، أن المشهد الاقتصادي العالمي ضبابي؛ بسبب النزاعات والحروب، والسياسة الحمائية التي تتخذها الدول الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"،أنه مع الحرب الروسية الأوكرانية، تم تقطيع أوصال الاقتصاد العالمي، حيث أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات اقتصادية على روسيا، لا سيما فى مجالات الطاقة.

الاقتصاد الصيني

وتابع الخبير الاقتصادي، كذلك السياسية التى تتبعها الولايات المتحدة ضد الاقتصاد الصيني، إضافة إلى حالة التشكك نتيجة الأزمات المالية، وارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع نسب التضخم.



وأضاف الخبير الاقتصادي،: "الشتاء القادم للأسف لن يكون سهلا على كل الدول؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية، وكذا الكوارث الطبيعية، مثل حوادث حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من الدول، والتي تدفع الدول إلى الإنفاق أكثر على مجالات الحماية المدنية".