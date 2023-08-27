عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد اللطيف درويش: النزاعات والحروب جعلت المشهد الاقتصادي العالمي ضبابيا

الاقتصاد العالمى
الاقتصاد العالمى

قال الدكتور عبد اللطيف درويش، الخبير الاقتصادى، أن المشهد الاقتصادي العالمي ضبابي؛ بسبب النزاعات والحروب، والسياسة الحمائية التي تتخذها الدول الغربية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "اكسترا نيوز"،أنه مع الحرب الروسية الأوكرانية، تم تقطيع أوصال الاقتصاد العالمي، حيث أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فرضا عقوبات اقتصادية على روسيا، لا سيما فى مجالات الطاقة.

الاقتصاد الصيني

وتابع الخبير الاقتصادي، كذلك السياسية التى تتبعها الولايات المتحدة ضد الاقتصاد الصيني، إضافة إلى حالة التشكك نتيجة الأزمات المالية، وارتفاع أسعار الوقود، وارتفاع نسب التضخم.


وأضاف الخبير الاقتصادي،: "الشتاء القادم للأسف لن يكون سهلا على كل الدول؛ بسبب الأوضاع الاقتصادية، وكذا الكوارث الطبيعية، مثل حوادث حرائق الغابات التي اجتاحت العديد من الدول، والتي تدفع الدول إلى الإنفاق أكثر على مجالات الحماية المدنية". 

اتحاد الأوروبى ارتفاع أسعار الوقود ارتفاع نسب التضخم الاتحاد الأوروبي الشتاء القادم الحرب الروسية الأوكرانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شاهد| نجيب ساويرس يقارن ثروته برصيد محمد صلاح عبر تويتر

بعد صعوبة رجوعهما.. معتصم النهار يعود لزوجته بعد انفصال لمدة عام

مقابل 3آلاف جنيه في اليوم.. كيف أسقطت الأجهزة الأمنية هنادي قوادة المتعة الحرام

تكليف عماد مصطفي البناني برئاسة اللجنة المشكلة لإدارة نادي الزمالك

رسميا.. السفير التركي في مصر يقدم أوراق اعتماده

عجبتني وهي بتلعب.. المتهم يعترف: أنا خاطب وعاشرت صديقة شقيقتي بالإكراه

بدون مؤهل وبالبطاقة.. وظائف خالية بـ 3 محافظات |قدم الآن

لحظات مؤثرة .. نجل جورج الراسي يحيي ذكرى وفاته الأولى بالورود

ترشيحاتنا

برشلونة يحول تأخره لفوز على فياريال 4-3 بالدوري الإسباني

أهمية إنضمام مصر لـ البريكس..خبير يوضح

استعادة 50 % من قيمة الأرض.. السيسي يقدم هدايا ضخمة للمشروعات الصناعية المستهدفة

صلاح يساهم.. ليفربول يقلب الطاولة ويفوز على نيوكاسل بالدوري الإنجليزي

أقل سعر للزيرو.. اشترِ هذه السيارة الأوروبية موديل 2023

تنسيق الدبلومات الفنية.. اعرف مصروفات جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان اسبانى .. رانيا يوسف تثير الجدل بالاحمر الجرئ

مش غالي.. سعر بنطال شيرين عبد الوهاب يثير الجدل

مبلغ كبير.. سعر جاكيت شيرين عبد الوهاب في حفل السعودية

بسعر خرافي.. هيفاء وهبي تثير الجدل بأنوثتها في هذه الإطلالة

فيديو

حكاية موقف فيديو محرج لزوجة ميسي يثير جدل رواد السوشيال ..ما الحكاية؟

وحيدة أهلها.. نايا حنا ابنة الـ7 سنوات ماتت برصاصة وأبكت اللبنانيين «فيديوجراف»

هبدأ حياة جديدة.. نجم «X فاكتور» يكشف عن نيته اعتزال الغناء |فيديوجراف

مصر وتمويلات صندوق النقد|هل تنهي البريكس تلك العلاقة؟ الإجابة في هذا التقرير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ