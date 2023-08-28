برلماني يرفض زراعة التبغ في مصر: يشجع على انتشار التدخين

قال النائب فتحي قنديل، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إنه يرفض فكرة زراعة التبغ في مصر لحل أزمة أسعار السجائر، فالتبغ والسجائر أسواق مقاتلة، مشيرا إلى أن عبوة واحدة من السجائر تصرف الحكومة فى مقابلها الكثير على ملف الصحة.

وشدد "قنديل" فى تصريح خاص لـ"موقع صدى البلد"، على ضرورة حث المواطنين على منع شرب السجائر، لا سيما وأنها سبب تدمير صحة الإنسان، مع الاهتمام بدعم المحاصيل ذات الأهمية الكبيرة للشعب كالمحاصيل الزراعية والخبز .

وأوضح عضو لجنة الزراعة ، أن زراعة التبغ فى مصر ستعمل على تشجيع شرب السجائر من جميع الفئات العمرية، وبالتالى دمار صحة الإنسان، داعما فكرة دعم المواطنين لمقاومة عادة السجائر، والحفاظ على صحتهم .

وأشار إلى أنه يجب الاهتمام بالأزمات الحقيقية التي يجب أن نهتم بها، وهي أزمة الغذاء والماء والصناعة والصحة وأولويات الإنسان، وليس السجائر، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار ترجع إلى جشع التجار فى جميع السلع .