رئيس جامعة الأزهر يتفقد لجان الكشف الطبي لطلاب كلية التربية الرياضية

قام الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية للإدارة الطبية بجامعة الأزهر بمدينة نصر؛ للاطمئنان على سير العمل داخل لجان الكشف الطبي على الطلاب الراغبين في الالتحاق بكلية التربية الرياضية للبنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

وخلال الجولة تحدث مع أبنائه الطلاب حول رؤيتهم في الالتحاق بكلية التربية الرياضية ومدى الإقبال على الالتحاق بها.

وشدد رئيس الجامعة على اختيار أفضل النماذج الطلابية، معللًا ذلك بكون هؤلاء الطلاب سيكونون سفراء للأزهر الشريف محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأوضح رئيس الجامعة أن خريج جامعة الأزهر يتميز عن غيره من الخريجين بدراسة علوم الدين والدنيا مما يجعله متميزًا علميًّا وخلقيًّا يحمل لواء الوسطية والاعتدال في مختلف ميادين العلم والعمل.

وكان في استقبال رئيس الجامعة الأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذ أشرف علي، الأمين العام المساعد للجامعة، والدكتور أيمن السعيد، مدير عام الإدارة الطبية بجامعة الأزهر، والدكتور أحمد شعبان، مدير الطب العلاجي، والأستاذ هشام سلامة، مدير عام شئون المقر بجامعة الأزهر.