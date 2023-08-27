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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لديه طفلان.. وفاة عامل بطلق ناري في حفل عرس بـ قليوب

الشاب المتوفى
الشاب المتوفى

شهدت منطقة ميت نما التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، وفاة عامل متأثراً بإصابته بطلق نارى، إثر قيام صديقه بإطلاق نار فى حفل " نقل عفش عروس" حيث أطلق المتهم النار ابتهاجا بالحفل فأصاب المجنى عليه فى رأسه من الخلف بعيار نارى.

وتم نقل المصاب للمستشفى إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة . 

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جرى تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أمرت بالتصريح بالدفن عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة، وضبط المتهم الهارب والسلاح المستخدم فى الواقعة . 

وشيع المئات من أهالى القرية الجنازة، فى مشهد مهيب، وخرجت الجنازة من المسجد الكبير بالقرية، وسط دعوات للمتوفى بالرحمة والمغفرة، وصولا لمثواه الأخير بمقابر العائلة، مطالبين بالقصاص من المتهم ، حيث إن المجني عليه لديه طفلان صغيران.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطاراً من مركز قليوب، يفيد بورود بلاغ من المستشفى باستقبال شاب يدعى " ط. ع .ر" 23 سنة، مصابا بطلق ناري من فرد خرطوش بالرأس.

وعلى الفور انتقلت قوات مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وتبين بالفحص وإجراء التحريات ، أنه أثناء تواجد المجنى عليه فى حفل " نقل عفش عروس " بقرية ميت نما بدائرة المركز ، أطلق صديقه النار من فرد خرطوش محلى الصنع، أصاب المتوفى فى رأسه، وقام الأهالى بنقله لمستشفى النيل، ثم تم تحويله لمستشفى الساحل، وتوفى عقب ذلك متأثرا بإصابته .   

وتكثف مباحث مركز قليوب جهودها للقبض على المتهم، والسلاح المستخدم فى الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة أصدرت قرارها السابق.

القليوبية قليوب مركز قليوب منطقة ميت نما مدير أمن القليوبية

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