أشرف العشري: العلاقات بين مصر والسودان مرتبطة بحضارة وادي النيل

تحدث الكاتب الصحفى أشرف العشرى، عن العلاقات التاريخية بين شعبى وادى النيل مصر والسودان، معقبا:" هناك تاريخ من التعاون المشترك فى كافة المجالات".

وأضاف العشرى، خلال تصريحات تلفزيونية لقناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات بين مصر والسودان مرتبطة بحضارة وادى النيل، وتمثل عمقا استراتيجيا لأفريقيا والوطن العربى.

العلاقات الأمثل على مستوى العلاقات العربية

وأكد الكاتب الصحفى "ربما تكون العلاقات بين مصر والسودان هي العلاقات الأمثل على مستوى العلاقات العربية".

وأوضح الكاتب الصحفى، للشعبين المصرى والسودانى جذور مشتركة وروابط ابدية، ولعب البلدان دورا فى حماية الأمن الأفريقي.