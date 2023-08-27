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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبل العودة للدراسة .. فرنسا تحظر ارتداء العباءة الاسلامية للفتيات في المدارس

شكري ونظيره البنيني
شكري ونظيره البنيني

قال وزير التعليم الفرنسي يوم الأحد قبل موسم العودة إلى المدارس إن فرنسا ستمنع الأطفال من ارتداء العباءة الفضفاضة التي ترتديها بعض النساء المسلمات في المدارس التي تديرها الدولة.

وتكافح فرنسا، التي فرضت حظرا صارما على العلامات الدينية في المدارس الحكومية منذ أن أزالت قوانين القرن التاسع عشر أي تأثير كاثوليكي تقليدي من التعليم العام، لتحديث المبادئ التوجيهية للتعامل مع الأقلية المسلمة المتزايدة.

وفي عام 2004 حظرت الحجاب في المدارس وأصدرت حظرا على النقاب في الأماكن العامة في عام 2010 مما أثار غضب البعض في مجتمعها المسلم البالغ عدده خمسة ملايين نسمة.

إن الدفاع عن العلمانية يشكل صرخة حاشدة في فرنسا يتردد صداها عبر مختلف ألوان الطيف السياسي، من اليساريين الذين يؤيدون القيم الليبرالية لعصر التنوير إلى الناخبين اليمينيين المتطرفين الذين يسعون إلى الحصول على حصن ضد الدور المتنامي للإسلام في المجتمع الفرنسي.

وقال وزير التعليم غابرييل أتال في مقابلة مع قناة تي إف 1 التلفزيونية: 'لقد قررت أنه لم يعد من الممكن ارتداء العباءة في المدارس'.

وقال: 'عندما تدخل إلى الفصل الدراسي، لا ينبغي أن تكون قادرًا على التعرف على ديانة التلاميذ بمجرد النظر إليهم'.

ارتداء العباءة العودة إلى المدارس القيم الليبرالية النساء المسلمات

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