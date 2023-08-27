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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من أصل جزائري .. دارمانين خليفة ماكرون المحتمل يوجه خطابا للطبقة العاملة

وزير الداخلية الفرنسي
وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين

نظم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين أول تجمع له يوم الأحد بمناشدة ناخبي الطبقة العاملة فيما اعتبره المعارضون السياسيون بداية السباق لخلافة الرئيس إيمانويل ماكرون.

ويمنع الدستور ماكرون من الترشح لولاية ثالثة، والمرشحون المحتملون في معسكر يمين الوسط - بما في ذلك دارمانين، ولكن أيضًا رئيس الوزراء السابق إدوارد فيليب ووزير المالية برونو لومير - يستعدون بالفعل لانتخابات عام 2027.

يوضح دارمانين، المحافظ السابق شديد اللهجة والمكلف بالحفاظ على النظام في بلد يعاني بانتظام من الاحتجاجات، بشكل متزايد أنه يتطلع إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وفي يوم الأحد، جمع ما يقرب من 100 من المشرعين وعشرات من زملائه في الحكومة في دائرته الانتخابية في توركوينج، وهي بلدة تسكنها الطبقة العاملة في حزام الصدأ الشمالي في فرنسا.

ويريد دارمانين، ابن عامل نظافة سابق من أصل جزائري، جذب ناخبي الطبقة العاملة، الذين يقول إنهم يشعرون بالاحتقار ويمكنهم جلب زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى السلطة في عام 2027 إذا فشلت الحكومة في الاستماع إلى مخاوفهم.

وقال دارمانين في توركوينج 'سواء كان ذلك صوابا أو خطأ، فإن الطبقات العاملة في بلادنا لا تشعر بأنها تحظى بالاهتمام والتمثيل الجيد. إنهم يشعرون أنهم لا يعنون الكثير وأنهم هدف للسخرية أو حتى للازدراء في بعض الأحيان'، بينما أشاد أيضا بجهود ماكرون. سِجِلّ.

وأضاف دارمانين أن 'الحل لا يقتصر على مجرد إجابة فنية. يجب على السياسي أن يكون حريصا على الاستماع'.

واعترف دارمانين بوجود تكهنات حول ترشحه لخلافة ماكرون، لكنه لم يصل إلى حد الإعلان رسميًا عن ترشحه.

لكن مبادرة الرجل البالغ من العمر 40 عاما أثارت غضب بعض أعضاء الوفد المرافق لماكرون.

وقال ستيفان سيجورن، كبير المستشارين السياسيين السابق لماكرون، وهو الآن مشرع أوروبي، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان الأسبوع الماضي إن 'الأفكار يجب أن تأتي قبل الغرور' عندما سئل عن دارمانين، وقال إنه من السابق لأوانه اختيار المرشحين لخلافة ماكرون.

ومع ذلك، قال زعيم اليسار المتطرف جان لوك ميلينشون على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر: 'في توركوينج، بدأ عصر ما بعد ماكرون'.

ودعا رئيس حزب الجمهوريين المحافظ إريك سيوتي إلى بعض 'الكرامة' قائلا: 'قبل أن تفكر في الخلافة، عليك أن تفكر في الحكم'.

وماكرون نفسه لم يعين بعد خليفة مفضلا له.

ولا يزال فيليب، الذي يشغل الآن منصب عمدة ميناء لوهافر، أحد أكثر السياسيين شعبية في فرنسا ولم ينكر أن لديه طموحات رئاسية.

ودعا ماكرون، الأربعاء، رؤساء الأحزاب السياسية الفرنسية لإجراء محادثات حول جدول الأعمال التشريعي المقبل، في الوقت الذي يبحث فيه عن حلفاء لتمرير مشاريع القوانين، بعد أن حرم من أغلبيته في البرلمان العام الماضي.

وقد كلف دارمانين على وجه الخصوص بالعثور على الأصوات اللازمة في مجلس النواب لتمرير مشروع قانون طال انتظاره للحد من الهجرة غير الشرعية.

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