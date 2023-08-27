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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم الهجمات الأوكرانية في موسكو.. زيلينسكي: عارضت ضرب عمق روسيا

صدى البلد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة مع الصحفيين: إن أوكرانيا تعارض نقل الأعمال العدائية إلى عمق الأراضي الروسية.

وأضاف: "هناك خطر كبير، ففي هذه الحالة، سنُترك بالتأكيد وشأننا، مما يعني أن حلفاء أوكرانيا سيبتعدوا عنها".

ومع ذلك، تتعرض المناطق الروسية لهجمات منتظمة من أوكرانيا. وبالتالي، فإن المناطق الحدودية غالبًا ما تكون تحت نيران المدفعية وقذائف الهاون من القوات المسلحة الأوكرانية، التي استخدمت الذخائر العنقودية الواردة من الولايات المتحدة لقصف منطقة بيلغورود في 26 أغسطس. 

ووفقا لما نشره موقع “نيوز إن فرانس”، تستخدم القوات الأوكرانية في كثير من الأحيان طائرات بدون طيار لضرب أهداف مدنية، بما في ذلك العديد من هذه الرحلات الجوية في موسكو. ووصفت السلطات الروسية مثل هذه الهجمات بأنها إرهابية.

ووفقا للصحافة الغربية، تستخدم أوكرانيا، في تنفيذ مثل هذه الهجمات، المعلومات الاستخباراتية التي تتلقاها من حلفائها في الغرب.

بدأت العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقد وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأنها تهدف إلى حماية سكان دونب، فضلاً عن نزع السلاح وتطهير أوكرانيا من النازية. 

تنفذ أوكرانيا عمليات هجومية نشطة على خط المواجهة منذ بداية يونيو. وفقًا لبيانات رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، التي استشهد بها في 17 أغسطس، فقد فقدت القوات المسلحة الأوكرانية بالفعل 45 ألف شخص قتلوا وأصيبوا بجروح خطيرة منذ بدء الهجوم المضاد.

موسكو زيلينسكي حرب أوكرانيا

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