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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خالد عكاشة: مصر مستهدفة من التنظيمات الإرهابية طوال تاريخها الحديث

خالد عكاشة
خالد عكاشة

كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن شهادته عن الجماعات التكفيرية والتنظيمات الجهادية وآلية تشكيلها.

وقال، خلال لقائه الخاص ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن ما يجري في مصر لم يكن بمعزل عن الدول العربية، وكنا شديدي الارتباط بالساحة العربية، وكان ينظر لمصر على أنها المركز، كما نشأت جماعة الإخوان الإرهابية في مصر وانتشرت فروعها في معظم الدول العربية ومن ثم مناطق كثيرة في العالم، أيضاً النهج العنيف والمباشر الذي سمي في بعض التسميات بالتكفيرية، وفي البعض الآخر بالجهادية، وهي كلاهما تنظيمات ارهابية تؤمن بمفهوم الإرهاب بمفهومه اللفظي والمادي في المجتمع".

مفهوم الإرهاب


وأضاف: " فكما كانت مصر هي الشرارة الأولى لتنظيم الإخوان؛ كانت مستهدفه طوال الوقت بإنشاء هذا المكون الذي له العديد من المنتجات والنسخ الموجودة في منطقتنا، وكنا شديدي التأثر والتأثير بما يجري في أفغانستان".


ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

https://fb.watch/mHrQK556Go/?mibextid=ZbWKwL

إكسترا نيوز الإخوان الإرهابية الإخوان الإرهاب التنظيمات الإرهابية التنظيمات الجهادية

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