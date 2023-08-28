عكاشة: مصر شهدت عنفاً احترافيا واستحلالا للدماء والميل للتكفير بعد اغتيال السادات

كشف العميد خالد عكاشة رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن كيفية إدارة الدولة المصرية للجماعات الاسلامية في السجون.



وقال خلال لقائه الخاض ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إنه كان هناك مشكلة في البداية بسبب التدخل العددي، بسبب تداعيات اغتيال رئيس الدولة المصرية الرئيس السادات.

عنفاً احترافيا



وأضاف أن مصر شهدت عنفاً احترافيا واستحلالا للدماء والميل للتكفير، وكان هناك عنف احترافي لأن الفكرة أكثر تطور في التوحش واستحلال الدماء والاموال، المستدعاه من فكر سيد قطب، وكان هناك مشكلة بوصول كل هذه الأعداد للسجون، ولكن كان هناك معالجة مصرية وتجربة تم الاشادة بها من مراكز الأبحاث، لأن الدولة المصرية بذلت جهداً كبيراً في أكبر تجربة مراجعات فكرية في السجون.



ويُذاع برنامج "الشاهد" يوميًا على قناة "إكسترا نيوز" بداية من أول أغسطس وحتى 31 أغسطس، فى تمام الحادية عشرة مساءً.

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