"الشعب الجمهوري" ينظم احتفالية لتكريم 100 طالب من الأوائل بمسرح غزل المحلة..صور

شهد مسرح غزل المحلة بمحافظة الغربية تدشين أمانة حزب الشعب الجمهوري أضخم احتفالية لتكريم أكثر من 100 طالب من أوائل الثانوية العامة والإعدادية و الإبتدائية ومراحل التعليم الأزهري وسط مشاركة المئات من الأسر والعائلات من مختلف قري ومراكز المحافظة.

وحرص أعضاء المكتب التنفيذي للحزب بمشاركة كل من الدكتور ولاء عراقيب امين عام الحزب بالغربية والمحاسب ايهاب الشافعي أمين التنظيم والمحاسب أحمد الخرويلي أمين عام الحزب بمركز ومدينة المحلة ولفيف من قيادات مديرية التربية والتعليم والشخصيات العامة والقيادات التنفيذية علي تكريم كافة الطلبة المتفوقين أثناء فعاليات حفل التفوق الذي تخلله عروض فنية وفقرات متميزه بحضور أولياء أمور الطالبات والطلاب .

في المقابل أكد أمين حزب الشعب الجمهوري بالغربية الدكتور ولاء عراقيب أن تدشين أضخم حفل للحزب جاء علي إثر مجهود إيجابي لكافة القواعد الحزبية وكوادرها بكافة المراكز الثمانية لافتا بقوله "شكرا لكل من نظم الحفل وللأولياء أمور الطلاب والطالبات الذين حققوا رساله التفوق دراسيا وعلميا واتمني يكونوا خير سند لأهلهم وذويهم " .



وتابع أمين عام الحزب بقوله "سنواصل العمل السياسي والخدمي من أجل التواصل مع كل اسره في الغربية وعملنا لن يكتمل سوي بالتعاون من أجل بناء الوطن والحفاظ على هويته كون مصر هي مهد كل الحضارات وأبناءها أثروا الشعوب بعلمهم وتراثها المميز" .

من ناحية أخري وجه المحاسب أحمد الخرويلي أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمركز ومدينة المحلة الشكر لكل أسرة ساهمت في تربية ونشأة كل طالب وطالبة متفوقة دراسيا .



كما شدد "الخرويلي" في رسالته للحاضرين "الحزب يمد يده للجميع وسنتعاون من أجل بناء مصر المستقبل وشكرا للأبناءنا المتفوقين ومتظرينكم علي مستوي الحياة العملية المساهمة في دعم مصر المستقبل " .

الجدير بالذكر أن مسرح غزل المحلة يستوعب أكثر من 1500 شخص وتنظيم الاحتفالية جاء بمشاركة العشرات من الأسر والعائلات وذويهم فضلا عن توفير هدايا قيمة وعينية للتكريم الطلاب والطالبات الناجحين في مستوي كافة المراحل التعليمية بقري ومراكز المحافظة.

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