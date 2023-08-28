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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لزيادة إنتاجها من الأسماك.. استكمال خطة تطوير بحيرة البردويل

اعمال تطوير بحيرة
اعمال تطوير بحيرة البردويل

يواصل جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، استكمال تنفيذ خطة لتطوير بحيرة  البردويل شمال سيناء ،  تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.. تحت إشراف الدكتور صلاح مصلحي رئيس الجهاز ،ومتابعة اللواء  الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وقال الدكتور شكري سالمان، المدير  التنفيذي لبحيرة البردويل، أنه يجري تنفيذ مشروعات  تطوير البحيرة بهدف  زيادة إنتاجية البحيرة من الأسماك الفاخرة  والقشريات وخاصة الجمبري ، وكذا  وزيادة المساحة المستغلة لعمليات الصيد وزيادة فرص العمل.

 

وأكد ، أن مشروع تطوير بحيرة البردويل  قارب على الانتهاء بنسبة 85% من اجمالي المشروع. ، خاصة فيما يتعلق بالقنوات الشعاعية للعمل على تجديد مياه البحيرة وانخفاض درجة ملوحة المياه بما يحقق بيئة مناسبة لمختلف أنواع الاسناك كي تنمو في البحيرة. 

 

4000 طن:

ولفت سالمان إلى أن مشروع تطوير البحيرة ادى إلى تحقيق مردود اقتصادي للبحيرة، حيث وصلت إنتاجية البحيرة إلى 4000 طن من الأسماك والقشريات.

 

وأشار سالمان إلى أنه تم  حل جميع المشكلات التي ظهرت خلال الفترة الماضية، نتيجة الظروف التي مرت بها شمال سيناء، ما انعكس على الصيادين، وذلك برفع مستوى الدخل  في ، وضمان توفير فرص عمل لأبناء المحافظة ، والموافقة على تشغيل الشباب في قطاع الصيد بالبحيرة.

 

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البردويل بحيرة خطه تطوير استكمال

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