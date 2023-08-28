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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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برنامج من مصر يخصص فقرة للحديث عن المشاكل الأسرية و"خناقات المصيف"..تفاصيل

صدى البلد

خصص برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي"، فقرة خاصة للحديث عن المشاكل الأسرية و "خناقات المصيف".


وقالت داليا كمال، استشاري العلاقات الأسرية،:" يجب علينا اختيار الأشخاص المناسبة خلال الرحلة أو المصيف..وفي حالة وجود اشخاص غير مناسبة، لا يجب أن نعترض وننتقدهم بشكل واضح".


وأضاف علي سالم، استاذ علم النفس الاجتماعي أنه يجب وضع خطة محددة، تضم كافة الأفراد، ولا يجب على أحد أن يتخطي الخطة المحددة، قبل السفر.

 

وأكمل: يجب علينا أن نتجنب السفر مع الأشخاص الغير مناسبة، ولكن دون إحداث مشاكل أو زعل مابين الأشخاص وبعضهم البعض.

من مصر برنامج من مصر المشاكل الأسرية المصيف العلاقات الأسرية علم النفس الاجتماعي

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