العميد خالد عكاشة: الأمن قضى تماما على تنظيم "التوحيد والجهاد" في 2008

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن تنظيم "التوحيد والجهاد" بقيادة خالد مساعد، نفذ أول عملية إرهابية في طابا 2004، وتواصل مع وكالة الأنباء الفرنسية لإعلانه تبني الحادث.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز في برنامج "الشاهد" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن التنظيم قرر تنفيذ عملية إرهابية كل عام، وكانت اختياراتهم محترفة للأهداف رغم قلة عدد التنظيم وإمكانياته، ما يشير إلى وجود مساعدات خارجية دون شكل للتنظيم الإرهابي.

عملية شرم الشيخ

وأوضح أن التنظيم الإرهابي نفذ في 2005 عملية شرم الشيخ، ثم دهب 2006، والعمليات الثلاثة نفذت بالطريقة نفسها، واختيار الأهداف نفسها، مناطق سياحية وعبوات ناسفة، وهنا بدأت الخيوط تتكشف أمام الأمن عن التنظيم وأفراده وتمركزه، ووصل إلى جميع المعلومات الممكنة، حتى أسقط الأمن التنظيم في 2006 بعد عمليتين فاشلتين قتل في إحداهما الملاحي، فكشف الأمن التنظيم ومحاصرة جبل الحلال وتمشيط المنطقة، وقبل 2008 كان تم القضاء على هذا التنيظم.

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