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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدون مكياج.. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل عبر إنستجرام

أسماء ابو اليزيد
أسماء ابو اليزيد

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد متابعيها صورة جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام خلال خاصية الاستوري.

 

وظهرت أسماء في الصورة بإطلالة صيفية متميزة ، بدون مكياج ومعتمدة علي إنسدال خصلات شعرها الكيرلي علي كتفيها

أثارت الفنانة أسماء أبو اليزيد الجدل حول إطلالتها الأخيرة التى شاركت بها الجمهور عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام .
 
وظهرت  أسماء أبو اليزيد بإطلالة جريئة مرتدية فستانا بلوز باللون  الأبيض ،ومن الناحية الجمالية اعتمدت على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتافيها .

 

 

وتتميز اسماء ابو اليزيد  بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابسوفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

  

وتعتمد اسماء ابو يزيد  ،  أغلب الأحيان على الأزياء  والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أوالإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

ومن الناحية الجمالية تعتمد على وضع الماكياج بلمسات بسيطة من الألوان الهادئة، تاركة خصلات شعرها منسدلة عليكتفيها.

 

 

أسماء أبو اليزيد

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