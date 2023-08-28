كاتب صحفي: مصر تستطيع جذب أكثر من 30 مليون سائح سنوياً.. فيديو

قال أحمد الخطيب ،الكاتب الصحفي و المحلل السياسي، إن المهرجانات التي تدشنها مصر في الفترة الحالية، تأتي ضمن الاستراتيجية السياحية لمصر،لافتاً إلى أن موسم السياحة الأهم في مصر يكون في الشتاء.

موسم السياحة بمصر يبدأ في شهر ديسمبر

وأضاف أحمد الخطيب خلال لقائه مع الإعلامية هند النعساني، في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد ، و الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي ، أن السياحة الدينية من أهم أنواع السياحة في مصر وهذا ما ظهر واضحا في الفترة الأخيرة، من اهتمام الحكومة بتطوير الأضرحة لـ آل البيت والمساجد الكبرى التاريخية، ضمن مشروع استراتيجي يستهدف أكثر من 30 مليون سائحا سنويا.



وأشار المحلل السياسي إلى أن موسم السياحة بمصر يبدأ في شهر ديسمبرو ذلك بسبب دفء الطقس في خلال تلك الفترة، مؤكداً أن مقومات مصر السياحية تجعلها رمزا سياحيا عالميا ومصدرا كبيرا للدخل القومي والعملة الصعبة.