محمد الباز: مصر لديها نوعان من السياحة يعادلا الحج

قال الإعلامي محمد الباز، إن أول الأمس سافر وفد من المراسلين الصحفيين العسكريين في توشكى؛ لمتابعة خطة التطوير الزراعي هناك.



وأضاف الباز عبر فضائية "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد أن خلال مدة لا تزيد عن عام سنة نكون قد وصلنا إلى 4 ملايين فدان في كل مكان، مؤكدًا أن هذا التحرك حتى نستطيع زيادة الإنتاج و تقليل الفجوة.

وتابع الباز أن السياحة في مصر تمتلك مقومات تجعلها من أولى وأفضل الوجهات السياحية، خاصة لما تملكه مصر من آثار وسواحل شاطئية، مؤكدًا أن لدينا نوعين من السياحة يعادلان سياحة الحج، الأول مسار العائلة المقدسة والثاني مسار آل البيت وله خصوصية في مصر ونعمل فيها.

الحج سياحة دينية



وأشار إلى أن الحج سياحة دينية وهو مرة واحدة في السنة، ونستطيع من مسار العائلة المقدسة ومسار آل البيت يكون لدينا زيارات أكثر من مرة في العام.