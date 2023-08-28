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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط القومي يطلق برنامجًا تدريبيًا لطالبات كلية البنات

صدى البلد


 


أطلق مركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي، برنامجًا تدريبيًا بعنوان: "إدارة وتحليل البيانات تطبيقات من الحياة العملية" لمجموعة من طالبات كلية البنات – جامعة عين شمس" قسم الرياضيات"، والذي يقام خلال الفترة من ٢٧ حتى ٣١ أغسطس 2023.

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وفى هذا الإطار أوضح الأستاذ الدكتور أشرف صلاح الدين نائب رئيس المعهد للتدريب والاستشارات وخدمة المجتمع أن البرنامج يأتي في ضوء التعاون بين المعهد والجامعات المختلفة في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


وفي السياق ذاته، أوضحت الأستاذة الدكتورة زلفى شلبي المشرف العلمي على البرنامج أن البرنامج يهدف الى تدريب الطالبات على ربط التطبيقات الحديثة في إدارة وتحليل البيانات والرياضيات والإحصاء بالحياة العملية، واستخداماتها المختلفة في الواقع العملي وذلك من خلال تدريب الطالبات على استخدام برامج التحليل الإحصائي والرياضي وتحليل البيانات الجاهزة ومنها MICROSOFT SQL، SPSS، وLingo. 


وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج يتضمن ندوة عن التكنولوجيا الحديثة وتأثيرها على المجتمع والدولة وذلك لرفع الوعي لدى الشباب بتلك القضايا الحديثة، ويشارك في التدريب نخبة من شباب وأساتذة المركز المتميزين، وإشراف أ.د. بسمة محرم الحداد مدير المركز.

 

أهداف التنمية المستدامة التطبيقات الحديثة التخطيط القومي التكنولوجيا الحديثة تحليل البيانات جامعة عين شمس معهد التخطيط القومي

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