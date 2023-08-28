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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التحفظ على 2510 علب سجائر وضبط 4000 لتر سولار في حملة بالقليوبية

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالقليوبية، تشكيل حملة مكبرة لإدارة التجارة الداخلية بالمديرية ، وذلك في إطار متابعة ومراقبة الاسواق للاطمئنان علي الحالة التموينية وتوافر السلع وضبط الاسعار واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين. 

وأوضحت مديرية التموين بالقليوبية، في بيان لها أنه أسفرت الحملة عن تحرير محضر ضد صاحب محطة رصيف لوقود السيارات بناحية أبو الغيط القناطر الخيرية لقيامه بالاستيلاء على حصص تموينية مدعمة، وعدم وجود ترخيص وعدم وجود سجل 21 بترول، كما تم التحفظ على 3000 لتر سولار، و1000 لتر بنزين 80، و2 طلمبة و3 خزان وقود، وتم التحفظ على المضبوطات وجارى العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية. 

كما تم تحرير محضر ضد صاحب محل لبيع السجائر بناحية قرنفيل مركز القناطر الخيرية، وذلك لعدم وجود ترخيص وكذا عدم وجود سجل تجارى وحيازته سجائر مجهولة المصدر وعدم التعاون مع مأموري الضبط القضائي، وتم التحفظ على 2510 علب سجائر و54 باكت معسل، وتم تسليم المضبوطات والمتهم إلى مركز شرطة القناطر الخيرية للعرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

القليوبية مديرية التموين بالقليوبية مركز القناطر الخيرية التموين والتجارة الداخلية الحالة التموينية

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