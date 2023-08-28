اليوم.."القومية للفنون" تختتم حفلاتها في "صيف الإنتاج الثقافي"

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، تختتم الفرقة القومية للفنون الشعبية، حفلاتها، اليوم الاثنين، فى برنامج "صيف الإنتاج الثقافى"، الذى ينظمه قطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

وكانت الفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان أحمد الشافعى، قد قدمت مجموعة من أشهر استعراضاتها الفنية، أمس الأحد فى الليلة ال١١ من برنامج صيف الإنتاج الثقافى، تحت إشراف المخرج هانى النابلسى مدير الفرقة، منها "الحجالة، المانبوطى، المجوز، الحصان، أم الخلول، التنورة" .

يشار إلى أن برنامج صيف الإنتاج الثقافى، يقام فى التاسعة مساء، بالفترة من ١٧ حتى ٣١ أغسطس الجارى، وذلك فى إطار أنشطة وزارة الثقافة الصيفية "ثقافتنا فى إجازتنا"، بسعر تذكرة موحد ٣٠ جنيها .