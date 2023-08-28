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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ضربة موجعة لريال مدريد.. الكشف عن مدة غياب فينيسيوس

فينيسيوس جونيور
فينيسيوس جونيور

كشف تقرير صحفي، اليوم، الإثنين، عن مدة غياب البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد، عن الملاعب بسبب الإصابة.

وتعرض فينيسيوس، لإصابة غادر على إثرها  الملعب مبكرا قبل منتصف الشوط الأول من مواجهة سيلتا فيجو  ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن فينيسيوس جونيور يعاني من تمزق في الألياف، وسيجري اليوم الفحص الطبي باستخدام الرنين المغناطيسي، وبالتالي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر.

وتأكد غياب فينيسيوس، عن الانضمام لمنتخب البرازيل في التوقف الدولي المقبل.

كما سيغيب فينيسيوس مع ريال مدريد عن مباريات خيتافي، وريال سوسيداد، وأتلتيكو مدريد بالدوري الإسباني.

ويتصدر ريال مدريد جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني برصيد 9 نقاط، من 3 انتصارات.

البرازيلي فينيسيوس جونيور أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني ريال مدريد سيلتا فيجو فينيسيوس جونيور ماركا الإسبانية

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