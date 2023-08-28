مصطفى شوقي لأول مرة في مهرجان القلعة وأحمد جمال على المحكى

تتواصل الدورة 31 من مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حيث يقام حفلان مساء الاربعاء 30 اغسطس على مسرح المحكى.

ففي الثامنة مساء يقدم الفنان مصطفى شوقي الذى يشارك فى الفعاليات لأول مرة مجموعة من اعماله الغنائية الخاصة منها ملطشة القلوب ، وضارب عليوى ، بومبا، رموا طوبتى، ياسمرا وغيرها .

وفى العاشرة مساء يقام حفل للفنان احمد جمال يضم عددا من اعماله الخاصة منها اضحكي ، خطير، انا اشتريت، يلا نعيش، قسمة ونصيب ، نشيد العاشقين وغيرها .

قدمت وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني الشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على جهودها في نشر الثقافة ودعمها، حيث أن البرتوكول الموقع بين الوزارة والشركة المتحدة أحدث فارقًا كبيرًا في الانتشار والإقبال على أنشطة الوزارة بشكل عام، وليس فقط حفلات الأوبرا بل حفلات الثقافة، خاصةً وأن شبكة تلفزيون الحياة تنقل تلك الحفلات على الهواء مباشرة.

أضافت الكيلاني خلال حوارها إلى قناة الحياة مع الإعلامية أميرة العادلي، على هامش افتتاح مهرجان القلعة، اليوم الجمعة، أن عدد الحضور لحفل افتتاح مهرجان القلعة في دورته الـ٣١، فاق التوقعات، موضحةً أن المهرجان يقام على مدار ٣٠ عامًا وهذا العام شهد زخمًا كبيرًا وغير متوقع.

تابعت أن هذه الدورة تضم حفلات تصل إلى ٤٠ حفلة، لمجموعة كبيرة من المطربين ومنهم نجوم كبار ومواهب جديدة من دار الأوبرا، وكذلك فنانين مصريين وفنانين عرب ومنهم وليد توفيق الذي يشارك في المهرجان لأول مرة، إلى جانب حفلات موسيقية ومنها حفل عمر خيرت، متابعة أن هناك تنوعا في الحفلات من موسيقى تراثية والدويتهات القصيرة والإنشاد الديني والابتهالات وهو تنوع بهدف تقديم أكبر كم من الأذواق.