عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل حفل هشام عباس بمهرجان القلعة

صدى البلد

يحيي المطرب هشام عباس حفلا ضمن فعاليات مهرجان القلعة يوم ٢٨ من الشهر الجاري ويشاركه الحفل الفنانة سيمون وفرقتها.

اعتمدت الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة برنامج الدورة 31 من مهرجان القلعة “قلعة صلاح الدين الدولى” للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ويقام بالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ممثلة فى الهيئة العامة لتنشيط السياحة وتنطلق فعالياته فى الثامنة مساء الخميس 24 اغسطس وتتواصل على مدار 15 يوم متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر  .

 

يقول الدكتور خالد داغر رئيس دار الاوبرا ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء فى دورته 31 تم تطويره ليتخذ شكلا جديدا يهدف الى تقديم الوان إبداعية جادة تناسب اذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية .

 وأضاف أن الفعاليات تشهد مشاركات اولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب اضافة الى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات ، مشيرا إلى ان عدد الفعاليات هذا العام يصل الى 45 حفل حيث يقام حفلين متتاليين على مسرح المحكى الى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه واعداده لاستقبال الجمهور اثناء الدخول ، موضحا انه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات الى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرا على الجمهور ، واوضح ان مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء من التظاهرات الراسخة واحد اهم المحافل التى تنظمها وزارة الثقافة ومنذ ميلاده عام 1990 نجح فى تحقيق شعبية ضخمة بسبب تنوع وثراء محتواه الفنى .

رئيس دار الأوبرا : مهرجان القلعة يقدم تجارب موسيقية متنوعة ويخاطب شرائح مختلفة

تفاصيل حفل غالية بن علي في مهرجان القلعة

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته 31 يشمل عروضا لكل من عز الاسطول ، نسمة محجوب ، مجموعة التشيللو state of hermony ، فايا يونان ، اوركسترا القاهرة السيمفونى ، فريق وسط البلد ، نادية مصطفى ، هاني شاكر ، سيمون ، هشام عباس ، مني بوركهارد ، مصطفى حجاج ، مصطفي شوقى ، غالية بن على ، نجوم الاوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى ، على الحجار ، كورال كلية التربية الموسيقية ، عزيز مرقة ، سعيد الارتيست ، وليد توفيق ، هشام خرما ، لينا شاماميان ، المنشد احمد العمري ، الشيخ ياسين التهامي ، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن  بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة ، نسمة عبدالعزيز ، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر ، كورال مركز تنمية المواهب ، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة اوركسترا اوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى ، اضافة الى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

استقبال الجمهور الدكتور خالد داغر الدكتور خالد داغر رئيس الدكتورة نيفين الكيلاني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ 1500 جنيه.. الذهب ينهار مجددا.. وهذا سعر عيار 21 الآن

مأزق في صفوف النادي الأهلي وتحرك عاجل من الإدارة| تفاصيل

بشرى للمصريين من الرئيس السيسي.. أزمة ارتفاع الأسعار هتتحل وهتبقى تاريخ

بعد القبض على رجلي أعمال كبيرين .. أول صور للآثار المصرية المضبوطة

أخبار مصر على مدار 24ساعة.. الحكومة تكشف حقيقة تأجيل موعد بدء الدراسة

عاجل.. أول قرار من وزارة الشباب والرياضة بشأن استقالة مجلس إدارة الزمالك

4 ملايين دولار سنويا.. زيزو يتخذ قرارا حاسما للانتقال إلى الشباب السعودي

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد بدء التوقيت الشتوي

ترشيحاتنا

ستقضي على OpenAI.. تقارير تكشف خطة لـ مايكروسوفت مع Databricks

دعاء ختم القرآن الكريم مكتوب كاملا

أستاذ مناعة.. فيروس كورونا لن ينتهى والتعايش معه ضرورة | فيديو

بيجو 504 معشوقة الجماهير تتحول لـ غرفة معيشة.. صور مذهلة

اتحاد التأمين: الاقتصاد الدائري يساعد في توفير تريليون دولار سنويا

نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنصائح فعالة.. طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

عمرو دياب يغلق شوارع بيروت في أضخم حفلات صيف لبنان..حضور جماهيري غير مسبوق

بنفس طريقة السعودية| حقيقة تفاوض الأهلي مع نجم إسبانيول.. وهؤلاء مطلب جماهيري

في اليوم العالمي لها ... أضرار كارثية للبطاطس المقلية

فيديو

أكبر قضية تهريب آثار في مصر.. سقوط 2 من كبار رجال الأعمال ورومانية

ليست صوت مصر.. فجر السعيد تهاجم أنغام

مش بتعمد أثير الجدل بملابسي.. هدى الإتربي تكشف مواصفات فتى أحلامها|فيديو جراف

فلتر لكل حاجة.. صور مسربه للبلوجر رهف الشامي تكشف حقيقتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: صناعة الحضارة وبناء الطفل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : سيوة.. حيث ينطلق الجمال

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العدالة تتأذى من الموظف البيروقراطي

محمد على

محمد علي يكتب: ميراث جدتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: ترامب والديمقراطية الأمريكاني

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بركس وتحدي الدولار!

د. أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الخطوط الفاصلة بين التصوف الصحيح والتصوف السقيم

هند عصام

هند عصام تكتب: من قتل أبناء بني مزار؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ