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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاهد.. الحرارة المرتفعة تشعل الحرائق في مناطق المغرب العربي

حرائق الغابات بدول
حرائق الغابات بدول المغرب العربي

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية" تقريرًا عن حرائق الغابات بدول المغرب العربي.

ووفقا للتقرير، فإنه في الأسابيع الأخيرة لم تسلم دول المغرب والجزائر وتونس من ألسنة النيران مع تصاعد درجات الحرارة في المنطقة؛ ومع ذلك حاولت كل من الدول الثلاث منع الحرائق بدءًا بأسبابها، وتسليح نفسها بشكل أفضل لمكافحتها مع العديد من أوجه التشابه في الوسائل المتبعة.

"ولمكافحة الحرائق نشرت الوكالة الوطنية المغربية للمياه والغابات خريطة للبلاد تحدد فيها المناطق المعرضة لخطر الحريق، حيث تقدم الوكالة الآن رسمًا بيانيًا يحمل 3 ألوان، الأصفر والبرتقالي والأحمر، وفقًا لاحتمال حدوث حريق الغابات.

حرائق الغابات دول المغرب العربي الجزائر المغرب الحرائق حريق الغابات

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