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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة بقرى ناصر

نائب محافظ بني سويف
نائب محافظ بني سويف

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف اليوم مركز ناصر، لمتابعة سير العمل في مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، وذلك في حضور الأستاذ علي يوسف رئيس الوحدة المحلية.

يأتي ذلك في إطار تكليفات المحافظ "د. محمد هاني غنيم "بالمتابعة الميدانية المستمرة لسير العمل في مشروعات المبادرة الرئاسية، والوقوف على حالة تسليم المشروعات المنتهية وتذليل المعوقات أولاً بأول للمشروعات الجاري تنفيذها، وذلك بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

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وتابع نائب المحافظ سير العمل في عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقرية دلاص وطنسا الملق ، ومنها الموقف التنفيذي لتسليم مشروع مجمع خدمات دلاص، والذي يجري تنفيذه ضمن 6 مجمعات يتم إنشاؤها، بقرى (دنديل، الحمام،بني عدي، إشمنت، بهبشين بجانب دلاص)، والتي ستقدم  الخدمات الجماهيرية والمعاملات الحكومية  بطريقة حديثة ومميكنة بداخل مبنى المجمع ومنها "مركز تكنولوجي لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن الاجتماعي، مكتب تموين، شهر عقاري" وذلك بهدف توفير الوقت والجهد والتيسير على المواطنين.

وتضمنت الزيارة بعض مشروعات قطاع الصحة، حيث تم متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الوحدة الصحية بالقريتين، حيث يجرى تنفيذهما ضمن مشروعات قطاع الصحة تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمة الطبية المقدمة لأهالي القريتين وتوابعهما، علاوة على متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع المجمع الزراعي بقرية دلاص.

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