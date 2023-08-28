أفلام هوليوود أصبحت حقيقة.. الصين تطور مدفعا كهرومغناطيسيا بمواصفات خارقة

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مدافع الصين الكهرومغناطيسية التي تعمل بكين على تطويرها .

وأوضح التقرير أن الصين تحول أفلام هوليوود إلى حقيقة بالعمل على تطوير مدفع كهرومغناطيسي كأحدث الصيحات العسكرية في العالم .

وتابع التقرير أن المدفع الكهرومغناطيسي قادرة على إطلاق مقذوفات بسرعة ودقة عاليتين، تدخلانه التاريخ كأسرع مدفع على الإطلاق.

وأكمل التقرير أن المدفع الكهرومغناطيسي قام بتسريع مقذوف وزنه 124 كيلو جرام إلى سرعة 700 كم في الساعة في أقل من 0.05 قانية.



ولفت التقرير إلى ان المدفع الصيني الجديد يتميز بسرعات إطلاق أعلى وتكاليف أقل، ويتميز السلاح بسلسلة من الملفات مرتبة على طول ماسورة المدفع ويتم تنشيط كل ملف واحدا تلو الآخر لإنشاء مجال مغنطيسي يمكنه رفع المقذوف ودفعه للأمام.

وتابع التقرير أن المدفع لا يزال قيد الاختبار، والتطوير السريع لهذا النوع من الأسلحة يعود إلى التقدم في تكنولوجيا الاستشعار.

