عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

فضل الاستغفار في الإسلام وماذا أعد الله لصاحبه؟ خيرات لا تحصى

فضل الاستغفار
فضل الاستغفار

عددت الشريعة الإسلامية، فضل الاستغفار، والذي يعتبر من أهم الأمور التي ينبغي على المسلم الإلتزام بها والإكثار منها بشكل يومي.

فضل الاستغفار

وعن فضل الاستغفار، ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن رسول الله قال: «مَنْ لَزِمَ الِاسْتِغْفَارَ، جَعَلَ اللَّهُ لَهُ مِنْ كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا، وَمِنْ كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ». [أخرجه أبو داود].

هل نهى الله نبيَّه عن الاستغفار لأمِّه السيدة آمنة؟.. دار الإفتاء تجيب

فضل دعاء سيد الاستغفار في الصباح.. يفتح لك 13 بابا للرزق

وعن العباس رضي الله عنه، قال: أتيت رسول الله، فقلت: يا رسول الله؛ علمني شيئا أدعو به، فقال: «سَلِ اللهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ» ثم أتيته مرة أخرى، فقلت: يا رسول الله علمني شيئا أدعو به، قال: فقال« يَا عَبَّاسُ، يَا عَمَّ رَسُولِ اللهِ؛ سَلِ اللهَ الْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ». [أخرجه أحمد]

كما قال سيدنا رسول الله: ما أصاب أحدًا قط همٌّ و لا حزنٌ، فقال: اللهمَّ إني عبدُك، وابنُ عبدِك، وابنُ أَمَتِك، ناصيتي بيدِك، ماضٍ فيَّ حكمُك، عدلٌ فيَّ قضاؤُك، أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك، أو علَّمتَه أحدًا من خلقِك، أو أنزلتَه في كتابِك، أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك، أن تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي، ونورَ صدري، وجلاءَ حزني، وذَهابَ همِّي.. إلا أذهبَ اللهُ همَّهُ وحزنَه، وأبدلَه مكانَه فرجًا.
فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلَّمُها؟ 
فقال: بلى، ينبغي لمن سمعَها أن يتعلَّمَها. [أخرجه أحمد].

الاستغفار في الصباح

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسولُ الله يُعلِّم أصحابَه يقول: «إذا أصبح أحدُكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور». [أخرجه أبو داود وغيره].

وكان سيدنا رسول الله إذا أمسى قال: «أَمْسَيْنَا وَأَمْسَى الْمُلْكُ لِلَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرِ مَا فِيهَا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَسُوءِ الْكِبَرِ وَفِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ». [أخرجه مسلم]

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: كان النبي يقول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ، وَالْحَزَنِ، وَالْعَجْزِ، وَالْكَسَلِ، وَالْجُبْنِ، وَالْبُخْلِ، وَضَلَعِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ». [أخرجه البخاري].

وكَانَ سيدنا رسول الله يَقُولُ: «اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، اللهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِعِزَّتِكَ، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْ تُضِلَّنِي، أَنْتَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ يَمُوتُونَ». [أخرجه مسلم]

 

فضل الاستغفار الاستغفار الاستغفار في الصباح المسلم الشريعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خالد الغندور يعلن عن صفقة جديدة للأهلي

مفيش ضرايب.. هدايا رئاسية لهذه القطاعات تحقق 6 مكاسب

السجن بانتظارها.. أنباء عن هروب وزيرة خارجية ليبيا إلى تركيا

15 درجة خلال ساعات|الأرصاد تفجر مفاجأة بطقس اليوم بعد ما حدث بالسعودية

50 جنيها|تراجع غير مسبوق في أسعار الدواجن بعد هبوط الأعلاف والبيض مفاجأة

إمام عاشور وكهربا.. لاعب سابق بالزمالك يفجر مفاجأة بعد الرحيل .. فيديو

بالقطارات والمترو.. النقل ترفع قيمة الغرامات المقررة على الركاب المخالفين ..مستند

قرار حاسم من الأهلي بشأن صفقة ضم موليكا

ترشيحاتنا

تحالف الأحزاب المصرية يطالب السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة

انهيار أسهم أكبر مطور عقاري في العالم

مفاجأة.. أمريكا تتدخل لمنع مهاجمة أوكرانيا لأراضي روسيا

تفاصيل عرض اتحاد جدة الأخير للتعاقد مع محمد صلاح من ليفربول

لطلاب الثانوية العامة 2023.. تنسيق ومصروفات جامعة الملك سلمان الأهلية لجميع الكليات

أوهمهم بترخيص منجم ذهب .. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جديدة ومختلفة.. طريقة عمل مخ وكبدة بالردة

موضة الموسم.. نجمات تألقن بضفيرة الشعر | من الأجمل

بعد فيديو قراءة القرآن على الموسيقى| داعية يخرج عن صمته.. وهذا حكم الإفتاء

تشبه كورونا.. طبيب يكشف عن متلازمة ما بعد الإصابة بمتحور EG5

فيديو

يقترب من 1900.. تذبذب أسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

سلوى خطاب: مفتقدين أحمد زكى وسعاد حسنى وتمنيت تكريمهما في مهرجان الدراما

اتعلم التقطيع وفتح القبور .. كواليس استعداد أحمد فهمي لمسلسل سفاح الجيزة

بعد عام من انفصالهما.. معتصم النهار ولين برنجكجي معًا من جديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. المتحور والدرس المستفاد

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الجهل بالقانون وجرائم السوشيال ميديا

ولاء عزيز

ولاء عزيز تكتب "كبسولة" المرأة المصرية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: قمة البريكس تتوعد الدولار!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : ما بين الحذر والحكمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ