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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أرباح بنك ABC مصر في النصف الأول من 2023 بنمو 168%

أرباح
أرباح

شهدت نتائج أعمال بنك ABC-مصر نمواً ملحوظاً في النصف الأول من عام 2023 حيث حقق البنك صافي أرباح بلغت 703 مليون جنيه مصري في النصف الأول من 2023 بنسبة نمو 168% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022 لمجموع البنكين وبلغ اجمالي الاصول 73.7 مليار جنيه مصري وبلغ اجمالي محفظة القروض الممنوحة للعملاء والبنوك 22.7 مليار جنيه مصري كما بلغ اجمالي ودائع العملاء 62.6مليار جنيه مصري. كما بلغ صافي ايرادات النشاط 1.96 مليار جنيه مصري عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو 2023. 

كما بلغ صافي الدخل من الأتعاب والعمولات مبلغ 228.1 مليون جنيه مصري عن الستة اشهر المنتهية فى 30 يونيو 2023 فى حين بلغ 94.6 مليون جنيه مصري خلال نفس الفترة من العام السابق بمعدل نمو 141%. ومن ناحيه أخري تم الانتهاء من إجراءات زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه مصري ليصبح 5 مليار جنيه مصري بدلاً من 3.7 مليار جم .
وفي هذا الصدد  صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للبنك - مصر  قائلا " يعد نمو نتائج اعمال النصف الأول من 2023 دليلاً على استمرار الأداء المتميز للبنك منذ بداية العام فبرغم تحديات إتمام مراحل الاندماج أظهرت جميع مؤشرات الأداء نمواً إيجابياً ملحوظاً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق  أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهوده في التوسع في السوق المصري والذي يوفر بدوره  مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية هذا بالاضافة إلى تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم" .
وأضاف ثروت “نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية الى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك استناداً على الرؤية الطموحة لمجموعه بنك ”إيه بي سي" ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين وعلى صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم." 
وتجدر الإشارة إلى أن إتمام الاندماج القانوني قد ساهم في زيادة الحصة السوقية لبنك  إيه بي سي مصر ورفع إجمالي الأصول ويعكس ثقة المساهمين بالقطاع المصرفي المصري حيث أنه أدى أيضاً إلى جمع أفضل الخدمات مدعومة بشبكة أكبر من الفروع وأجهزة الصراف الآلي. كما سيتم  تقديم المزيد من الخدمات الرقمية المبتكرة وحلول الدفع الرائدة التي توفرها شركة الخدمات المالية العربية التابعة للمجموعة.

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