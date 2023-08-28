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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اتحاد الصناعات: قرار الرئيس بإعفاء القطاع من الضرائب يعود بالنفع على المشروعات..فيديو

السيسي
السيسي

كشف المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، تفاصيل توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بحزمة حوافز وإعفاءات للمشروعات الصناعية.

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وقال المهندس بسيم يوسف، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كنا نتمنى أقل ما تفضل به الرئيس السيسي"، لافتا: "لم نكن نتوقع توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات لأننا كنا نتوقع سنتين فقط".

 

وتابع: نهضة الصناعة بدأت بقرارات الرئيس السيسي، وهذه القرارات ستعود بالنفع على الاقتصاد المصري، بجانب توفير العملة الصعبة، مشيرا إلى أن إعفاء القطاع الصناعي من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، أمر في غاية الأهمية.

 

وأوضح بسيم يوسف، أنه يتمنى التركيز على الصناعات الغزل والنسيج، الصناعات الهندسية، الصناعات المتعددة، كما أن هناك 152 منتج تم تحديدها سيتم العمل عليها، لافتًا إلى أن يجب وضع خطة لتحقيق اكتفاء ذاتي في العديد من الصناعات، لافتا إلى أن المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية يعبر عن فهم واضح لاحتياجات الصناعة الوطنية.
 

وأضاف: "الرئيس السيسي وجه بأن تكون الرخص التي ستقدم تكون رخص ذهبية وهذا سيقلل وقت استخراجها وهو ما سيساعد المستثمرين ويقلل عليهم الوقت"، لافتا: "إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له إجراء مهم جدا".

 

وأشار بسيم يوسف إلى أنه يجب وضع استراتيجية واضحة تتناسب مع زيادة السكان في مصر، مردفا أن الصناعات الزجاجية والخشبية من أهم الصناعات الاستراتيجية التي يجب التركيز عليها.

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