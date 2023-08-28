روسيا تفجر مفاجأة بشأن محاولة الغرب لتنفيذ انقلاب في بيلاروس

قال نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي، أليكسي شيفتسوف، اليوم الإثنين، إن محاولة الغرب لترتيب انقلاب في بيلاروس باءت بالفشل لأن الشعب البيلاروسي يتمتع بذاكرة تاريخية قوية.

في مقابلة مع صحيفة “روسيسكايا جازيتا” الروسية، قال شيفتسوف: “فشلت محاولة ترتيب انقلاب وزرع نظام موالي للغرب في مينسك وإدخال البلاد في محيط الصراع المناهض لـ روسيا.. وتبين أن الذاكرة التاريخية للشعب البيلاروسي قوية للغاية”.

أضاف أن “الأعداء تحولوا إلى المواجهة المفتوحة وضغط العقوبات، دون توقف العمل، بما في ذلك الأيديولوجي والدعائي، على إثارة الفتنة في علاقاتنا”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال شيفتسوف، إن الغرب، حتى قبل العملية العسكرية الروسية، مارس ضغوطًا بكل الطرق الممكنة على مينسك، محاولًا تحويل بيلاروس إلى أوكرانيا ثانية.

قال شيفتسوف: "حتى قبل العملية العسكرية، زادت الدول الغربية من ضغوطها العسكرية والسياسية والاقتصادية على مينسك، وروعت البيلاروسيين علانية، وقامت بتدريب المسلحين”.

أضاف نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي: “في الواقع، أرادوا أن يجعلوا من البلاد أوكرانيا ثانية، ومناهضة لروسيا أخرى”.